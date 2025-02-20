20 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Нацист Вятрович призвал создать на Украине правительство национального спасения

Известный украинский нацист и депутат Рады от оппозиционной партии Петра Порошенко* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) "Евросолидарность" Владимир Вятрович призвал создать правительство национального спасения для легитимности украинской власти на международной арене. Так он охаратеризовал проблему низкого рейтинга Зеленского, который уцепился за свой пост и не собирается уходить.
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Вятрович прямо не призвал свергнуть Зеленского, но, по его мнению, нужно допустить в правительство оппозицию, а оно фактически отстранит Зеленского.

"Чтобы изменить ситуацию, Зеленский должен вести себя как лидер, способный объединять и везти за собой не только за пределами страны, но и в нашем государстве. Правительство национального спасения должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри", - сказал он.

При этом Вятрович считает опасной проведение выборов до окончания боевых действий и назвал "бредом" слова президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского всего 4%.

Сам Трамп назвал Зеленского диктатором, который не провел президентские выборы в стране, и призвал его "поторопиться", иначе у него не останется страны. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский не имеет права говорить от имени народа Украины, пока не проведет выборы. И если его рейтинг, как он утверждает, 57%, то он должен быть рад проведению выборов, а не избегать их, резонно отметил Маск. Как пишет Politico, Зеленский готов на все ради власти. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что "крыса загнана в угол" и в этом состоянии она крайне непредсказуема и опасна.

Президентские выборы на Украине должны были быть проведены в марте 2024 года, срок полномочий Зеленского истек в конце мая прошлого года, после чего его легитимность была утрачена, отмечал президент России Владимир Путин.

Теги: украина, зеленский


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