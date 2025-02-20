Генштаб: 2024 год стал переломным в СВО

2024 год переломным в СВО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, подводя итоги года.

Он отметил, что СВО является крупнейшим военным конфликтом за последние 80 лет и стала испытанием для страны, а также проверкой на поле боя различных военных концепций и способов ведения военных действий.

За прошлый год росийская армия освободила почти 4,5 тысячи квадратных километров территорий, а за неполных два месяца этого года – еще более 600 квадратных километров. Правда, ни один регион еще полностью не очищен от бандеровских нацистов, в том числе ЛНР, где они удерживают менее 1% территории.

"Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов. Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек", - рассказал Сергей Рудской "Красной звезде".

Захват части Курской области не достиг главной цели Зеленского - сорвать наступление российских войск в Донбассе. А за счет снятия с этого направления значительного количества подготовленных воинских частей ВСУ темпы продвижения российской армии только возросли.

Накануне, как сообщил президент РФ Владимир Путин, российская армия вошла в Сумскую область.