Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург

Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург, пишет ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России примет участие во встрече глав МИД Группы двадцати (G20).

Заседание будет идти два дня и пройдет с участием всех стран-членов, однако их представительство будет отличаться уровнем.

Во встрече будут участвовать главы МИД 15 стран "двадцатки", четверо заместителей министров иностранных дел, США будут представлены поверенным в делах американского посольства в ЮАР. Об этом сообщил су-шерпа от ЮАР в G20 Холиса Мабхонго на брифинге для прессы.

"Приглашены также главы МИД еще нескольких стран, которые не входят в G20. Среди них, в частности, Ангола, Египет, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на заседание глав МИД G20 из-за антиамериканской политики ЮАР, а также неудачной, по его мнению, повестки.

Представители стран в Йоханнесбурге будут обсудят важные геополитические проблемы, в том числе вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке и Европе.

"Мы стремимся к укреплению в мире многополярности при главенстве Устава ООН", - отметил Мабхонго.

В декабре в интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров рассказал, что лидеры западных стран стали избегать общения с ним после начала специальной военной операции. По его словам, на саммите G20 в Рио-де-Жанейро они "убегали, как дети" от российской делегации. Министр отметил, что такая ситуация подрывает возможность конструктивного взаимодействия.