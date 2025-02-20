В центре Екатеринбурга из-за обрыва сетей встало движение троллейбусов

В Екатеринбурге у перекрестка Малышева - Пушкина произошел обрыв центральной линии сетей, из-за чего на дороге встали троллейбусы.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, сначала сход штанг произошел у троллейбуса маршрута №37. Из-за этого было задержано движение еще пяти троллейбусов: №26, 27, 31, 35 и 36. Они направились по измененной схеме движения.

На месте уже работает аварийная бригада.