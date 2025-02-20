В Екатеринбурге на Белореченской вспыхнула квартира в пятиэтажке

В Екатеринбурге в результате пожара сгорело имущество квартиры в пятиэтажном доме на Белореченской. Как сообщают очевидцы, жилплощадь принадлежит екатеринбуржцу, который часто выпивает и тащит в дом хлам с мусорки. Его местонахождение пока неизвестно.

"Пострадавших нет, пожарные прибыли и потушили всё быстро. Не ясно, кто теперь будет убирать весь этот бардак, местонахождение хозяина неизвестно", - сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург".

По данным МЧС, пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на Белореченской, 36/1. О возгорании стало известно ночью 19 февраля в 03.09, к тушению было привлечено 16 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Локализовать огонь удалось уже в 03.25, а ликвидировать открытое горение - в 03.33. В 05.03 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Пострадало домашнее имущество на площади 9 кв.м. Один человек был спасен звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства. Был ли это владелец квартиры - неизвестно.