Зеленский сделает все ради власти

Владимир Зеленский ухудшит позиции на переговорах из-за жажды власти. Так считает неназванный бывший украинский министр, пишет газета Politico, сообщает РИА Новости.

Накануне Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что украинский президент плохо справлялся даже с работой актера, потом просил у США деньги, а теперь не хочет проводить выборы президента страны.

Экс-министр отметил, что лидеры России и США желают, чтоб Зеленский ушел и их сближание беспокоит Украину. Трамп и Путин "настроены на крепкую дружбу" и "объединяются", чтобы нанести персональный удар Зеленскому.

"А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - сказал экс-министр.

В статье говорится, что украинский лидер "испробовал множество тактик", пытаясь найти способ управлять американским президентом, но ни один из планов не сработал.

Путин ранее напомнил, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, и он не имеет права ничего подписывать.

Ранее Дональда Трамп заявил, что Киев грубо обошелся с министром финансов США, сообщает ТАСС

"[Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним [Бессентом]. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов", — сказал президент США.

Министр поехал на Украину, чтобы подписать документы, а вернулся ни с чем.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, из-за того, что он не провел президентские выборы в стране, а также призвал его "поторопиться", иначе у него не останется страны.