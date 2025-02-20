Падают с людьми: в конструкциях лифтов выявили опасные недоработки

В конструкции скоростных лифтов российского и иностранного производства выявлены недоработки.

В определенных условиях они приводят к их падению. Чтобы повысить безопасность подъемников, будет изменен основной межгосударственный стандарт. Как сообщил технический эксперт Национального лифтового союза (НЛС) Алексей Зоточкин, в последние пять-семь лет получили популярность лифты с безредукторными лебедками, у которых диапазон скоростей перекрывается за счет изменения скорости вращения электродвигателя. Однако в процессе эксплуатации выявились их недостатки, приводящие иногда к опасным инцидентам с травмированием и гибелью пассажиров.

Эксперт отмечает, что при нормальном электропитании скоростные подъемники безопасны. Но если из-за грозы, пожара или технических сбоев отключится питание, то возможны проблемы.

Например, двигатель теряет способность оттормаживать лифт. Механический тормоз, рассчитанный на фиксацию кабины при остановке, не спасает, лифт неконтролируемо разгоняется, и тогда срабатывают ловители, которые резко схватывают падающую кабину. Пассажиры в этот момент переживают серьезную перегрузку, многие падают, получают серьезные травмы, либо умирают.

Росстандарт уже готовит новый ГОСТ для отечественных производителей безредукторных скоростных лифтов, чтобы исключить риски аварий. Решение поддержали Национальный лифтовый союз и сами производители. С 2026 года подъемники будут изготавливать с усовершенствованными системами безопасности, сообщают "Известия".