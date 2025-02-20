Власти РФ хотят резко сократить траты из ФНБ

Российские власти намерены резко снизить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в текущем году.

На инвестиционные проекты планируется расходовать всего 700 млрд руб. против 1,1 трлн в 2024 году.

На погашение дефицита бюджета средства вовсе направлять не планируется, тогда как в прошлом году для этого использовали 1,3 трлн руб.

Государство стало аккуратнее тратить деньги из ФНБ из-за того, что ее ликвидная часть исчерпывается: за три года она снизилась почти вдвое, до 3,7 трлн руб.

По словам экспертов, подход государства к тратам из Фонда сдержанный и сбалансированный и вряд ли его исчерпают, сообщают "Известия".

Ранее Министерство экономического развития России предложило кабмину РФ расширить лимит использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн руб. Минэк сослался на то, что прогноз по ликвидной части ФНБ может быть улучшен.