20 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Путин заявил, что атака на КТК повлияет на мировые энергорынки

Атака на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) повлияет на мировые энергорынки.

Как сообщил президент России Владимир Путин, это выглядит как скоординированные с Европой действия. Атака, по словам главы государства, ведет к высоким ценам на энергоносители на мировых рынках. На объектах КТК нет российских систем противовоздушной обороны, так как это не российский объект.

"Мы и денег-то за этот транзит получаем, образно говоря, пять копеек", — указал Путин. Однако пострадало западное оборудование и быстро восстановить его невозможно.

В заявлении российского лидера отмечается, что Украина получает данные космической разведки только от своих западных союзников и Киев не мог самостоятельно организовать атаку на станцию, сообщает ТАСС.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, на восстановление уйдет как минимум несколько месяцев. На объекте использовалось энергетическое оборудование стран Запада — газотурбинная установка компании Siemens. Для его восстановления необходимо проделать большую работу.

Теги: атака, ВСУ, нефть, Путин


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