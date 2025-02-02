МВД не планирует вводить вознаграждение за сообщения о нелегальных мигрантах

МВД России не планирует вводить вознаграждение за сообщения о нелегальных мигрантах, хотя такой вопрос обсуждался ранее. Об этом в интервью "КП" сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Он сказал, что на эту тему велись дискуссии - полтора-два года. Однако необходимости закрепить такую инициативу на законодательном уровне пока нет.

"Во-первых, мы обязаны реагировать на все сообщения, которые поступают. А во-вторых, мы не хотим допустить злоупотреблений со стороны этих граждан, которые бросят работу, будут ходить и по стройкам, по местам компактного проживания, информировать, в надежде, что получат какие-то материальные преференции", - заявил он.