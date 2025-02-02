Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что Путин боится переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского, заявившего, что Путин боится переговоров.

Заявление было сделано после того, как президент назвал лидера киевского режима нелегитимным. Путин отметил, что у Зеленского нет прав что-либо подписывать.

"Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!"- написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.