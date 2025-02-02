Владимир Зеленский признал огромные потери ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал огромными потери Украины в конфликте, сообщают РИА Новости со ссылкой на его интервью агентству Associated Press

"Мы также понесли огромные потери", - заявил Зеленский.

В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.

Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.