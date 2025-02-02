02 Февраля 2025
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Происшествия Центральный ФО Курская область
Фото: Накануне.RU

Москалькова требует от ООН осудить удар ВСУ по Судже

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале об обращении к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом.

Москалькова отметила, что украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. Они нанесли ракетный удар по школе-интернату, в которой оккупанты удерживали незаконно захваченных граждан России – женщин, стариков, больных.

"Уничтожение гражданского объекта, в котором находились самые незащищенные люди – это преступление, которому нет прощения и забвения! Уверена, что виновные в этом злодеянии, цинично поправшем все конвенции и договоры, понесут неотвратимое и суровое наказание", - заявила Москалькова.

Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что 1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны. По данным ведомства, провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

Возбуждено уголовное дело. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

Теги: Москалькова, ООН, Суджа, теракт, интернат


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