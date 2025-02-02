В Тюменской области в ДТП погибли муж с женой и две их дочери

В Тюменской области в ДТП с тремя автомобилями погибли четверо человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на 28 километре автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области. На месте погибли три человека: мужчина, женщина и их восьмилетняя дочь. Позже стало известно о смерти еще одной девочки - в возрасте от девяти до 12 лет. Сестру погибших девочек доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, "Шевроле", в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Форд" и "Лада", в которых ехали жители Свердловской области. Травмы получили трое человек из "Форда" и одна женщина из "Лады".

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места ДТП на 28-м километре автодороги Тюмень-Каменка через село Каменка.

Сейчас затруднений в движении нет. Автоинспекторы регулируют движением вручную, информируя каждого водителя об объезде участка дороги.