В Севастополе вывезли 11 тонн загрязненного мазутом грунта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ликвидацию последствий выброса мазута, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведутся работы по очищению береговой черты в районе Золотого пляжа, а также СТ "Берег" на Северной стороне — оттуда мешки с загрязненным грунтом на катере переместили на пляж "Нахимовец" для дальнейшего вывоза и утилизации.

1 февраля с пляжей "Нахимовец", "Орловка-1", СТ "Берег", а также с мыса Айя вывезли 11,03 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 620,894 тонны грунта. Сегодня спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии в Каче и Балаклаве.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц.