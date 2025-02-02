02 Февраля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

Генсек НАТО призвал Германию наращивать военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что от Германии, учитывая размеры ее экономики, ожидают наращивания военных расходов и производства, а также рекомендовал членам альянса готовиться к войне.

"Учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. И я убежден, что для Германии с ее фантастическими оружейными компаниями и инновационным потенциалом это означает, что им придется наращивать производство. Германии необходимо увеличить военные расходы, это необходимо", - приводят слова Рютте РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Европе Германия выступает основным донором военной помощи Украине, а также напомнил о планах по переброске немецкой бригады в Литву. Кроме того, генсек призвал политиков и банки стран НАТО к увеличению инвестиций в оборонную промышленность, так как "это имеет решающее значение".

"Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне", - заявил Рютте. Он заверил, что "это - лучший способ избежать войны". Генсек также утверждает, что Китай "наращивает свои военные мощности".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс государств.

В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что ориентир в 5% от ВПП означал бы для Германии около 200 миллиардов евро ежегодных оборонных расходов. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Теги: Марк Рютте, генсек НАТО, военные расходы


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