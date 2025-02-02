Путин назвал позором решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал позорным решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.

"А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - заявил Путин.

Путин отметил, что можно как угодно относиться к нему, как к главе государства и к России, однако европейцы могли бы пригласить родственников освободителей Освенцима.

"Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение", - прокомментировал президент.

Также Путин заявил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству.