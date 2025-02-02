Вооруженные силы России поразили военные аэродромы и объекты хранения топлива ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения инфраструктурам военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153 районах", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42139 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20997 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21129 орудий полевой артиллерии и минометов, 31127 единиц специальной военной автомобильной техники.