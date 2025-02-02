Число дружественных и нейтральных России стран, которым разрешат валютные торги, выросло до 40

В России до 40 выросло число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке и на рынке производных финансовых инструментов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Участие в валютных торгах теперь смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии.

Ранее в список дружественных и нейтральных государств входили 30 стран, таких как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Бразилия, Египет, Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика. Список был утвержден Правительством РФ в 2023 году.

Сообщается, что расширение списка - часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июне 2024 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте.