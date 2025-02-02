В семье, где четверо детей погибли из-за отравления дихлофосом, умер пятый ребенок

В семье, где четверо детей погибли из-за отравления дихлофосом, умер пятый ребенок. Он находился на грудном вскармливании и скончался спустя три месяца после рождения. Информацию о гибели трехмесячного младенца в доме по ул. Линейная поселка Красная Сопка подтвердили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следователи начали проверку. Предварительно установлено, что вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью женщина обнаружила, что ребенок не дышит. Медики констатировали смерть младенца - он задохнулся рвотными массами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в сентябре прошлого года история этой семьи потрясла всю страну: двое взрослых и четверо детей поступили в больницу с отравлением. Сперва пострадавшие подозревали, что отравились курицей или пельменями. Однако позже стало известно, что семья отравилась дихлофосом. Мужчина и женщина, которая на тот момент была беременной, выжили. А вот их детей спасти не удалось. Сперва погибла шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

Отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сообщалось, что он признал вину.