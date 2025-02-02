Галявиев испытывал самодельную бомбу перед тем как напасть на школу в Казани

Осужденный за пожизненное за нападение на гимназию в Казани и убийство девяти человек Ильназ Галявиев перед нападением несколько раз проводил испытания своего самодельного взрывного устройства, сообщают РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

С февраля по апрель 2021 года он купил компоненты для взрывного устройства и изготовил его в своей квартире. В марте он четыре раза взрывал изготовленные детонаторы в различных местах, - говорится в материалах дела.

Ранее стало известно, что Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, будет отбывать наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области.

Галявиев совершил атаку на школу 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым. В апреле текущего года суд приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному сроку.