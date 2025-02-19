В Общественной палате поддержали идею о введении семейного налогообложения

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб поддержал инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, чтобы учитывать семейный статус и наличие детей при взимании подоходного налога.

"Я поддерживаю [это предложение]. Они правильную вещь сказали по налогам. Надо налоги распределять на семью, делить на всех детей", — заявил Владислав Гриб, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, у семьи с детьми вынуждены тратить гораздо больше денег, чем бездетные, а налоги обе категории платят одинаковые.

"Надо чтобы налоговая база учитывалась на каждого члена семьи. Считаю, надо поддержать эту здравую идею и с Минфином обсуждать", - сказал Гриб.

Ранее в РСПП предложили Минфину разработать схему "семейного налогообложения", то есть размер налога рассчитывать, учитывая наличие иждивенцев: детей, родителей. Авторы заявляют, что эта мера будет стимулировать рождаемость. Суть идеи в том, чтобы налог на доходы семьи распределялся на всех ее членов, включая несовершеннолетних. Получается, чем больше иждивенцев в семье, тем меньше налоговая нагрузка. Своим мнением об инициативе с Накануне.RU поделился депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.