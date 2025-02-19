Захарова назвала иностранные бренды инструментами гибридной войны против России

Потенциальное возвращение в Россию западноевропейских брендов следует воспринимать как продолжение использования их как инструментов гибридной войны Запада против РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам представителя МИД, иностранные компании в 2022 году ушли из России потому, что им приказали так сделать "политические режимы государств-членов ЕС" и "брюссельская бюрократия".

"А раз так, то теперь их именно так и следует воспринимать: не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России. Они же с этим сами согласились. Некоторые из этих компаний в течение трёх лет спонсировали убийства наших граждан", — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она выразила уверенность, что российские власти, принимая окончательное решение об условиях, на которых такие "блудники" смогут вернуться в РФ, гарантируют отечественным производителям, что "их не променяют на французские тряпки и итальянские тапки".

"Пусть в Европе усвоят на веки вечные: хоть одно слово государственных деятелей страны их принадлежности, подвергающее сомнению итоги Второй мировой, подвиг Красной армии и советского народа в разгроме нацизма/фашизма, и их компании почувствуют последствия", — подчеркнула представитель российского МИД.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ряд американских компаний вернется на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. По его словам, процесс возвращения будет непростым.

На российский рынок планируют вернуться и европейские бренды. Они уже вернулись к диалогу с торговыми центрами.