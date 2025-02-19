Путин: я с удовольствием встречусь с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но к этой встрече нужно тщательно подготовиться.

"Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения", — передает ТАСС слова российского лидера.

Путин не смог сказать, когда конкретно главы государств смогут встретиться. Президент РФ также сообщил журналистам, что получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде — их итог он оценил высоко. Атмосфера на встрече, по его словам, была "очень доброжелательной".