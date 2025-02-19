19 Февраля 2025
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Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Ростехнадзор отметил положительную динамику готовности городов и сел Костромской области к осенне-зимнему периоду

Сергей Ситников провел рабочую встречу с руководителем центрального управления Ростехнадзора Евгением Тюменцевым и его заместителем Дмитрием Пузановым.

В ходе рабочего диалога было отмечено, что Костромская область на протяжении нескольких лет демонстрирует положительную динамику подготовки муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. Об этом заявил в ходе встречи руководитель центрального управления Ростехнадзора.

«Перед текущим отопительным сезоном паспорта готовности получило 31 муниципальное образование из 33. Это почти 94 процента. Рост по сравнению с 2020 годом - 30 %. Это существенные цифры», - отметил Евгений Тюменцев.

(2025)|Фото: adm44.ru

Как сообщили в пресс-служба регионального правительства, в текущем отопительном периоде число аварийных ситуаций снизилось с 139 до 87, то есть, более чем на 27%. При этом все аварии устранялись в установленные сроки, подчеркивают специалисты.

Сергей Ситников поблагодарил специалистов Ростехнадзора за помощь в оформлении документов при пуске газовой котельной в Мантурове. Перевод этой котельной на газ позволил снизить затраты на производство тепловой энергии почти в 2 раза. Если раньше цена услуги по теплоснабжению для жителей была существенно занижена и большую часть себестоимости производства теплоэнергии субсидировал бюджет, то перевод котельной на газ позволит не допустить увеличения платы граждан за тепло. При этом качество и надежность оказания услуг значительно повысилось.

Губернатор также отметил, что поддержка Ростехнадзора потребуется региону и в оформлении документов по пуску в этом году газовой котельной в Шарье.

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, для улучшения качества коммунальных услуг на территории Костромской области утверждена региональная подпрограмма «Модернизации систем коммунальной инфраструктуры», которая предусматривает более 20 различных мероприятий. Ее реализация позволила в 2023-2024 гг. капитально отремонтировать 46,43 км инженерных сетей. Завершено 21 мероприятие по реконструкции или замене сетей на территории города Мантурово, Вохомском, Макарьевском, Судиславском районах, а также на 16 объектах в Костроме.

(2025)|Фото: adm44.ru

Для улучшения качества теплоснабжения и водоснабжения на территории Костромы администрация региона привлекла дополнительно из федерального бюджета специальный казначейский кредит в размере 1,5 млрд рублей. В данное время уже проводится капремонт более 40 км тепловых сетей и 14 центральных тепловых пунктов.

В новой региональной программе на 2025-2027 годы предусмотрено проведение мероприятий за счет бюджетных инвестиций. Планируется заменить около 110 км инженерных сетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения для 56 тысяч жителей региона.

Кроме того, в Костроме реализуется программа по ликвидации бесхозных сетей, что также позитивно влияет на повышение качества услуг. В рамках этой программы муниципальным предприятиям предстоит принять на баланс порядка 100 км коммуникаций.

Теги: осенне-зимний период, коммунальные услуги, бюджетные инвестиции, сергей ситников, ростехнадзор


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