Сказки народов Севера «ожили» в Екатеринбурге - презентация сборника этнокомиксов с дополненной реальностью стала культурным событием

Цифровая экосистема МТС презентовала уральцам сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов Урала и Сибири. Презентация книги прошла в рамках фестиваля светового искусства «Не Темно» в Лицее им. С. П. Дягилева в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба компании, мероприятие посетили более тысячи человек.

Проект «Ожившие легенды Севера» включает в себя этнокомиксы по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, которые были кропотливо собраны фольклористами в общении с представителями коренных жителей Севера. Затем провели перевод на русский и родной язык. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методический материал с правильным произношением слов сразу на четырех языках.

Книга выпустили пока небольшим тиражом и представили читателям Тюменской и Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО. В электронном виде книга доступна в сервисе МТС Строки.

Учащиеся екатеринбургского Лицея им. С.П. Дягилева стали первыми несовершеннолетними участниками фестиваля светового искусства «Не темно и одновременно первыми на Урале читателями интерактивной книги этнокомиксов «Ожившие легенды Севера». Лицеисты в сотрудничестве со студентами ЕАСИ представили зрителям семь световых художественных работ по теме сказов народов Урала и Сибири. В том числе видеоинсталляцию «Солнце в силках» художников Александры Фатхиевой и Ивана Арапова, в которой с помощью современных цифровых технологий представлены предания народов Коми о том, как появились Солнце и Луна, как устроены миры богов, духов и людей. Арт-объект «Древо-Плетеница» студентки ЕАСИ Александры Дульцевой «поведал» историю орнамента-оберега, по преданию сотканного из звездной нити.

«Создавая проект этнокомиксов «Ожившие легенды Севера» мы стремились расширить знания и представление уральцев о культурах и традициях северных народов с помощью цифровых сервисов Книга доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. Сделав выбор в пользу книги с иллюстрациями, читатель с помощью AR-приложения сможет «оживлять» самые яркие фрагменты сказок. Аудио-версия книги, которую можно найти на сервисе МТС Строки, позволит не только услышать аутентичное произношение некоторых фраз на четырёх языках, но и самому выучить простейшие слова этих языков», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Тема культуры и искусства народов Урала интересует меня уже несколько лет и, работая над созданием инсталляций для фестиваля «Не темно», мы с учениками и студентами, вплотную коснулись её. Звёзды так сложились, что и команда МТС в это же самое время работала в том же направлении. И конечно, мы не могли не найти друг друга. В результате сейчас у нас кажется получилось что-то очень волшебное. Восемьдесят учеников лицея с первого по одиннадцатый класс в течение нескольких недель готовили свои инсталляции и художественные номера. И на мой взгляд, за это время поняли, что культура коренных народов Урала не менее экзотична и интересна, чем, например, японское аниме или K-pop», – поделилась впечатлениями куратор площадки Лицея фестиваля «Не темно» Александра Фатхиева.