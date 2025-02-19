"Урал" объявил о переходе экс-голкипера "Спартака" Селихова

Екатеринбургский ФК "Урал" объявил о переходе экс-голкипера московского "Спартака" Александра Селихова.

Короткое видео с участием вратаря опубликовано в официальных соцсетях клуба. На нем Селихов заходит в раздевалку "Урала" и примеряет форму команды. На какой срок заключен контракт, в клубе пока не раскрывают.

Напомним, на этой неделе в спортивных СМИ появились сообщения, что "Урал" договорился с Селиховым о переходе. Однако президент команды Григорий Иванов призывал не торопить события и дождаться официального объявления.

Александр Селихов ушел из "Спартака" в январе нынешнего года. В составе "красно-белых" голкипер выигрывал Кубок и Суперкубок России, выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.