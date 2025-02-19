19 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Путину доложили о ликвидации главной свалки Екатеринбурга

Владимир Путин заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Речь шла о ходе реализации федерального проекта "Чистая страна".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, за пять лет в России было ликвидировано 272 объекта накопленного вреда окружающей среде – это городские несанкционированные свалки, шламонакопители, хвостохранилища и нефтяные линзы. В рамках проекта был ликвидирован и Широкореченский полигон в Екатеринбурге.

"Крупнейший в Свердловской области Широкореченский полигон, который считался главной свалкой Екатеринбурга. С 1960 года на нем накопилось более 6 миллионов кубометров бытового мусора", - рассказал президенту Александр Козлов.

Министр отметил, что полигон ликвидирован, негативное воздействие снижено, о чем есть подтверждение лаборатории Росприроднадзора.

Напомним, Широкореченский полигон был закрыт в 2015 году. В 2021 году началась его рекультивация, которая завершилась осенью 2024 года.

Теги: полигон, свалка, ликвидация, Путин, Екатеринбург


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Ранее 18.09.2024 12:10 Мск Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге полностью завершится через месяц

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