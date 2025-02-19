Послы России и США приступят к работе в ближайшее время

Новые послы России и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник в российском парламенте. По его словам, это фундаментальный вопрос нормализации отношений между двумя странами.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

В ноябре сообщалось, что новым послом может стать директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев.

Накануне Москва и Вашингтон договорились о скорейшем назначении послов в обеих столицах. В ближайшее время пройдет встреча заместителей министров иностранных дел для нормализации работы посольств. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров России и США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сказал, что восстановление прежней численности дипломатов может занять несколько месяцев.

"Хорошо, что они это обсудили. Все понимают, что эта проблема есть, ее надо решать. Я думаю, это вопрос нескольких месяцев", - сказал сенатор.

По его словам, главное, что есть решение по этому вопросу.

"Это было головной болью на протяжении всех последних лет", - отметил Карасин.

18 февраля Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились работать над нормализацией дипотношений.