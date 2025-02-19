Моор: Школа в Московском - ответ на запрос жителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что обращения по поводу строительства школы в посёлке Московском Тюменского района не раз поступали на прямую линию. Жители жаловались, что в старом учебном заведении не хватает места.

Несмотря на непростой бюджет, нужные средства найдены. И вот, школа открыла свои двери для учеников. Получился целый образовательный комплекс: 1 тыс. 100 мест для школьников и 350 для детсадовцев. Удобно для семей, особенно многодетных, где растут малыши и ребята школьного возраста.

"Вместе с секретарём генсовета "Единой России" и первым вице-спикером Совета Федерации РФ Владимиром Якушевым осмотрели новое здание. Учиться, уверен, здесь будет удобно. Современные кабинеты, в том числе специализированные. Два спортивных зала, тренажерный. Свой медиацентр, большой информационно-библиотечный центр", - написал Моор в своём telegram-канале.

Тюменский район – один из самых быстрорастущих муниципалитетов. Поэтому образовательной среде здесь уделяем особое внимание. Сегодня в районе продолжается строительство двух крупных школ – в посёлке Винзили и в селе Мальково. В целом за последние два года отремонтировали в муниципалитете пять школ и два детских сада.