Орлов: интересы маломобильных граждан не будут ущемлены при застройке Березовой рощи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что интересы маломобильных граждан не будут нарушены при застройке Березовой рощи в Академическом районе.

На сегодняшней встрече градоначальником и представителями мэрии и застройщика выступила мать маломобильного ребенка. По ее словам, Березовая роща на данный момент является единственным местом в Академическом районе, где она может свободно гулять с ребенком. Более того, по ее словам, в районе проживают участники СВО, которые могут вернуться со спецоперации, прикованными к инвалидной коляске.

Орлов спросил, видели ли общественники последнюю концепцию застройки и заверил, что в ней учтены все интересы маломобильных граждан.

"Вы видели эти подходы? Там никто не отступит влево-право, там все будет создано, все условия, чтобы там можно было комфортно находиться и с особыми детьми, и с инвалидами, и ребятам, которые у нас будут возвращаться с СВО. Я вчера в госпитале был, полночи отходил от этой встречи: без ног, без рук ребята. Их надо как-то возвращать к обычной жизни", - заявил мэр Екатеринбурга.