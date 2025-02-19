Разведка РФ: Киев готовит теракты против посольств России в Европе

Киев готовит серию терактов против дипломатических представительств России в странах Европы. Они могут произойти в Германии, странах Балтии и Скандинавии, а также в Словакии и Венгрии. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ, пишет ТАСС

Таким образом Украина хочет сорвать переговоры с Россией.

"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - говорится в сообщении службы.

В Европе тревожно воспринимают эту информацию. Они понимают, что Украина не хочет идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок".

Ранее бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что Украине нужно соглашаться на все условия России и США, иначе она может потерять все Левобережье,

Арестович еще в 2023 году дистанцировался от Зеленского и покинул Украину, с тех пор резко критикует его и говорит, что хороших вариантов у Украины нет. Вот и сейчас условия России и США кажутся плохими, но в случае отказа будет еще хуже. Если Зеленский решит противостоять президенту США Дональду Трампу, тот просто прекратит военную помощь, а фронт обрушится. Зеленский будет снесен в любом случае. Россия же освободит большую часть Левобережья – Полтаву, Харьков, Запорожье. А Украина впадет в Руину и атаманщину.