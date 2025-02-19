В Югре медики спасли школьницу, у которой разорвался яичник

В Сургуте врачи Центра охраны материнства и детства спасли девочку-подростка, которая поступила к медикам с разрывом яичника. Детали привела в своём telegram-канале глава Центра, депутат думы Югры Лариса Белоцерковцева.

Девочка поступила к врачам с жалобами на острую боль в животе, беспокоящую уже двое суток. УЗИ показало перекрут правого яичника, свидетельствующий об апоплексии – внезапном кровоизлиянии в ткань яичника с его разрывом и кровотечением в брюшную полость.

Источник кровотечения удалён, яичник сохранён, проведено дренирование брюшной полости. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов. Клинические анализы в норме.