Клишас опроверг сообщения о приглашении на допрос сенатора Голубева

Сенатора от Ростовской области Василия Голубева не приглашали на допрос в Следственный комитет, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении Голубева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет якобы направил в Генпрокуратуру "срочный запрос" о снятии неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Требование может быть связано с расследованием о закупках ростовского Минтранса.

Напомним, в начале ноября в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушел в отставку. Позже он занял пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона. Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года.

После отставки Голубева сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы региона. Силовики приехали из Москвы. Mash писал, что сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти, будут заведены уголовные дела.