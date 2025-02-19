На Урале в крупном пожаре на лесопилке погиб сторож

На Среднем Урале в результате крупного пожара на местной лесопилке погиб человек. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в ночь на 19 февраля на лесопилке по улице Орджоникидзе в Серове. В ходе тушения было найдено тело мужчины, неофициально работавшего на этом предприятии сторожем. Предварительно установлено, что очаг возгорания располагался в сторожке внутри ангара. Возможной причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшего – им оказался мужчина 1981 года рождения.

"Проживал он в указанной сторожке, периодически употреблял спиртное и курил. В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается", - отметил полковник Горелых.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания в Серове составила 450 квадратных метров. Точные обстоятельства сейчас устанавливаются. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.