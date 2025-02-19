Орбан: В ЕС уже обсуждают, кто сколько будет платить Киеву после отказа США

В ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Так, по его словам, Будапешт хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год. Орбан подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", так как Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС", пишет РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США разозлились на Владимира Зеленского, хотя раньше Америка выступала главным покровителем киевского режима. "Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий", - написал Медведев.

Напомним, Трамп заявлял, что Вашингтон выделил Украине более $300 млрд, тогда как Европа — только $100 млрд. Теперь он желает компенсировать эти вложения за счет больших запасов украинских редкоземельных металлов, нефти и газа.