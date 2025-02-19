В Академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли первый в современной России новый суд

19 февраля в Академическом районе Екатеринбурга прошло торжественное открытие районного суда. Проект уникален тем, что это первый новый суд, построенный в истории современной России. Комплекс из двух зданий располагается на перекрестке проспекта Сахарова и улицы де Геннина.

Учреждение начнет работу уже 28 февраля. На колоннах, окружающих здание, высечены цитаты из Конституции РФ, а разная высота строений символизирует две чаши весов богини Фемиды. Как сообщает пресс-служба УК "Академический", в первом блоке разместятся 10 участков мировых судей, а во втором будут рассматривать дела общей юрисдикции.

Все 30 залов оборудованы современной техникой для ведения аудиозаписей и видеотрансляций. На четвертом этаже располагается административный блок, а в подвалах — камеры.

В торжественной церемонии приняли участие глава региона Евгений Куйвашев, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель гендиректора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Егор Игнащенко, а также председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — именно он курировал проект строительства.

"Я думаю, что значение этого события для всей судебной системы будет оценено чуть-чуть позже. Но это потрясающе, что впервые после распада Советского Союза мы создали новый суд! До этого речь шла только о реорганизациях", — подчеркнул Павел Крашенинников.

Глава города поблагодарил губернатора и представителей федеральных ведомств за реализацию этого проекта, и в целом за поддержку Академического района.

"При вашей поддержке сюда пошел трамвай, здесь строятся школы и детсады, развивается социальная инфраструктура. Уже в этом году мы получим в наше распоряжение здание районной администрации, появится полноценный административный центр восьмого района города Екатеринбурга", — отметил Алексей Орлов.

Появление нового здания суда в самом молодом районе Екатеринбурга — это ещё один важный шаг в развитии территории. Ведется работа и над тем, чтобы в районе появлялись "филиалы" других федеральных учреждений и ведомств.

"Когда мы разрабатывали концепцию проекта "Академический", наша цель была не просто построить жилые кварталы, а создать полноценный район с развитой инфраструктурой, — поясняет Сергей Ланцов, гендиректор АО СЗ "РСГ-Академическое" (ключевой застройщик района). — Появление здесь таких значимых объектов, как здание суда, подтверждает, что Академический развивается как самодостаточный район, в котором есть всё необходимое для комфортной жизни".

Он добавил, что рядом строится будущее здание администрации района, что станет логичным продолжением формирования в этом квартале общественно-делового центра.

"Мы уверены, что Академический продолжит укреплять свой статус современного района, где сочетаются комфорт, безопасность и удобная городская среда", — заключил Сергей Ланцов.