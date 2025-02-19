В Екатеринбурге вынесли приговор мигранту, похитившему около 20 тонн горбуши

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве с рыбой.

Напомним, на скамье подсудимых оказался иностранный гражданин, занимавшийся грузоперевозками. Как показало расследование, в ноябре 2023 года он, предъявив подложные документы, похитил под видом доставки в другой город около 20 тонн горбуши.

Рыбой мигрант-аферист распорядился по своему усмотрению. А юридическому лицу был нанесен ущерб на сумму более 3,2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, иностранцу вменили статью УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему 1 год и 3 месяца лишения свободы. Отбывать срок мигрант будет в колонии общего режима.