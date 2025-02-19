Глава Сургута в день основания города оценил его значение

Глава Сургута Максим Слепов в день рождения города, являющегося экономической столицей Югры, напомнил, что "небольшой, но значимый сибирский форпост с первых лет привлекал внимание русских и иностранных купцов и военных".

"Позже Сургут описывали путешественники, учёные, политические ссыльные. Сегодня их записки и труды – источник бесценных сведений о становлении и истории города, жизни и быте сургутян", - написал Слепов в своём Telegram-канале.

Краеведческий музей Сургута собрал эти наблюдения в новой книге – "Сургутский край глазами путешественников, исследователей и общественных деятелей (середина XVI – начало XX века)". История в ней оживает в аудиозаписях профессиональных актёров Сургутского театра актёра и куклы "Петрушка".