19 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Мать 2-летней девочки, которую насмерть забил отчим в Первоуральске, также будут судить за истязание ребенка

В Первоуральске завершили расследование в отношении матери 2-летней девочки, убитой отчимом в декабре 2023 года. Накануне его отправили в колонию, однако об отношении к дочери ее родной матери не сообщали. Выяснилось, что женщина также систематически избивала ребенка и знала, как к ней относится ее сожитель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, матери еще двоих детей предъявили обвинение сразу по трем статьям:

  • п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетней, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии";
  • ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего";
  • ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".

По данным следствия, жительница Екатеринбурга, в ноябре-декабре 2023 года в одной из квартир Первоуральска систематически избивала дочь. Во время наказания за ненадлежащее поведение женщина наносила удары руками и брючным ремнем. Помимо этого, она жестоко обращалась с дочерью, не исполняла свои обязанности по воспитанию и не принимала никаких мер, чтобы оградить ребенка от действий ранее судимого сожителя.

"Как полагает следствие, мать ребёнка, имея реальную возможность обратиться в правоохранительные органы по поводу противоправных действий сожителя или иным образом обезопасить дочь, не сделала этого, тем самым оставив ребенка в реальной опасности", - отметили в СКР.

Предварительное следствие завершено, материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения, после чего будут переданы в суд для рассмотрения по существу. В пресс-службе ГУ МВД также рассказали о реакции матери на новость о смерти 2-летней дочери.

"Когда в семье погиб ребенок, при общении сотрудников полиции из службы ПДН с матерью не было похоже, что она была убита горем. Ранее семья на учете в ОВД не состояла. Кроме погибшего ребенка, воспитывала еще двух детей - девочку, 2023 г.р. и мальчика, 2019 г.р. Вскоре после трагедии представители МВД поместили малышей в интернат, где они до сих пор находятся", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что обвиняемую поставили на учет, однако не лишили родительских прав. Если органы опеки и будут ходатайствовать об этом, то только после того, как суд признает екатеринбурженку виновной по трем составам УК РФ.

Теги: Первоуральск, падчерица, отчим, дочь, мать, избиение, смерть, суд


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