В России вырос масштаб кредитного мошенничества

В прошлом году вырос масштаб кредитного мошенничества. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" на пленарной сессии "Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий", передаёт корреспондент Накануне.RU. Она отметила, что кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют 40% от всех похищенных средств. Ранее этот показатель составлял 25%.

"Очень активно используются схемы с виртуальными картами, когда люди сами привязывают к своему телефону чужую карту и потом через банкомат вносят на неё деньги. Оперативно принят закон против кредитного мошенничества. Он призван решить проблему комплексно. И там так же, как в переводах, вводится период охлаждения между заключением кредитного договора и перечислением кредитных средств. Очень важно, что закон также нацелен на предотвращение миграции дропперов между банками", - заявила Набиуллина.

Она также сообщила, что стоимость дропперской карты на чёрном рынке выросла с 10-15 до 70 тыс. руб. Потому мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьера. Что касается дропперов, то зачастую мошенники вовлекают в преступную деятельность несовершеннолетних. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ поддерживает инициативу МВД по уголовному преследованию дропперов и сообщила о необходимости ввести механизма, по которому при открытии подростку счета банки будут вправе уведомлять родителей о том, что несовершеннолетний получил карту и об операциях по ней, до совершеннолетия ребенка.

"Молодые люди совершенно не понимают, что они становятся участниками, по сути дела, преступления, надо предотвратить", — подчеркнула глава ЦБ РФ.