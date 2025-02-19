Набиуллина: Ежемесячно банки "охлаждают" более 300 тысяч переводов

Ежемесячно банки "охлаждают" более 300 тыс. переводов. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах", который проходит в эти дни в Екатеринбурге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Набиуллиной, работа закона, который вводит двухдневный период охлаждения при денежных переводах, осложнила жизнь мошенникам. Ежемесячно крупные банки приостанавливают на два дня около 300 тыс. переводов на счета из базы данных Банка России.

Правда, через два дня часть людей все равно совершают эти операции, когда период охлаждения заканчивается, однако 60% за этот период успевает понять, что стали жертвами мошенников. Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно, отметила Набиуллина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательного "периода охлаждения" между оформлением и получением потребительского кредита. Документ призван защитить граждан от мошенничества. Согласно проекту, предлагается установить при выдаче заемных средств "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм от 200 тыс. руб.