Кого мы обманываем с зарплатой учителей? - глава комитета ГД

Необходимо существенно повысить реальную зарплату учителей. И это следует принимать во внимание при обсуждении Стратегии развития системы образования в России. Так считает глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Он отмечает, что уровень зарплаты, определенный президентом России как двукратная величина средней зарплаты в регионе, причем в расчете на одну ставку, далеко не везде обеспечивается. Точнее, нигде. Более того, учителя получают гораздо меньше средней зарплаты, а их оклады почти везде ниже МРОТ. Только за счет разных доплат и надбавок итоговая сумма получается больше, а на полторы ставки, на которые и работают в среднем учителя, сумма выглядит еще лучше. Но какой ценой это достигается?

"Кого мы обманываем накруткой ставок в статистике? Педагог должен учить и еще сам учиться, а не сводить концы с концами", - подчеркивает Кабышев.

Позиция же главы Минпроса прямо противоположная. Он считает, что учителя должны работать на полторы ставки, для них это нормально, и именно за эту нагрузку нужно считать их зарплату.

Эксперты отмечают, что это ненормально для педагога - работать на полторы-две ставки, он не может нормально обучать детей в таких условиях. Одна ставка - это 18 уроков в неделю, это давно и научно обоснованная нагрузка, примерно соответствующая как раз 40-часовой рабочей неделе. Именно за эту нагрузку учителям нужно платить нормальную зарплату.

По данным "Родной школы", медианная зарплата учителя за ставку была в начале прошлого года 28 тыс. на руки, сейчас это чуть больше. Как пишут челябинские СМИ, местным учителям с нового года повысили зарплату примерно на 4%. Но и сейчас на ставку выходит всего около 25 тысяч рублей.

Интересно, что по итогам обсуждения стратегии Госдума рекомендовала Правительству продумать возможность предоставления учителям льготной ипотеки. Но при нынешних зарплатах многие ли смогут ею воспользоваться?