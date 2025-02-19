Песков: Кремль не получал запроса о контактах с Макроном

Елисейский дворец не связывался с Москвой по поводу желания президента Франции Эмманюэля Макрона поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18 февраля Макрон заявил, что готов провести разговор с Путиным, если принесет пользу переговорам об урегулировании ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Также президент Франции выразил готовность провести переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после встречи европейских лидеров в Париже.

Экстренная встреча, созванная Макроном после Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине, продлилась порядка трех часов. Саммит созвали на фоне переговоров России и США.