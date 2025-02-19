19 Февраля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Жители Европы не смогут смотреть российские телеканалы

16-й пакет санкций против России одобрил Евросоюз. В числе них - запрет на вещание восьми российских СМИ в странах объединения, пишет ТАСС.
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По данным Financial Times, новые санкции коснутся 13 банков и 73 танкеров так называемого "теневого флота". Их, утверждают на Западе, Россия использует для экспорта нефти, пишет Forbes.

Также произойдет "поэтапный" запрет на закупку странами Евросоюза (ЕС) определенных видов российской алюминиевой продукции.

В санкционный список попадут также новые физические лица и компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают России в боевых действиях на Украине. Новый пакет санкций Евросоюз планирует принять к 24 февраля.

Отмечается, что доля российского алюминия в импорте ЕС снижалась в последние годы, ранее его закупки запретили США и Великобритания. В последние годы доля элемента, экспортированного в Европу, снижалась: в 2022-м она составила 19%, в 2023-м — 11%, в 2024-м — 6% в первые девять месяцев года.

Поставки компенсировали закупками в странах Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии. Также алюминий стали больше экспортировать в Китай - мировой лидер по его потреблению.

Ранее Папа Римский высказал мнение, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать антироссийские санкции, а не вводить новые.

Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на общение с Франциском. По мнению папы, это касается и международного суда, "ордер на арест президента Путина должен быть отозван". Кроме того, должны сниматься ограничения по перемещению россиян в Европу, восстановлены перелёты между РФ и европейскими странами. Должны сняться ограничения с российских официальных лиц.

Теги: санкции, европа, сми, алюминий


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