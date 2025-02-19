Депутат: екатеринбургскому зоопарку нужно переехать на новое место

Депутат городской думы от КПРФ Виктор Сомиков на выездном заседании в екатеринбургском зоопарке поднял вопрос о переносе учреждения на другую площадку.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат отметил, что нынешняя площадь действующего зоопарка (2,7 гектаров) уже недостаточна для приема растущего количества посетителей, которых в 2024 году было около 700 тысяч.

"Зоопарк становится все лучше и лучше, но у него, как у объекта, уже наступил потолок. Главное здесь — это комфорт посетителей. И когда у нас на территории зоопарка друг на друге находятся мамочки с колясками, без колясок, дети, папочки и дедушки, то комфорт посетителей уже начинает достигаться с трудом. (…) Все-таки будущее зоопарка Екатеринбурга – это другая площадка".

Он добавил, что вопрос о переносе площадки очень сложный и дорогой, но надо быть к этому готовыми.

В свою очередь, директор зоопарка Светлана Прилепина не согласилась с тем, что зоопарк стоит куда-то перемещать, ведь расположение в центре крупного города является огромным преимуществом.

"Немного существует зоопарков в центре города. Есть идея предусмотреть другую площадку для копытных, но это решение уже за учредителем", — подчеркнула она.

19 февраля депутаты комиссии гордумы по местному самоуправлению провели выездное заседание в екатеринбургском зоопарке. Как оказалось, несмотря на довольно успешную работу зверинца, средств на обеспечение комфортного содержания животных хватает не полностью.