Касперский предложил "прослушивать звонки"

Программист и эксперт в области информационной безопасности, создатель международной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский предложил "прослушивать звонки", чтобы защитить пользователей от мошеннических прозвонов через мессенджеры. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос был поднят 19 февраля на форуме "Кибербезопасность" в Екатеринбурге.

В прошлом году наметились две массовые тенденции — миграция звонков в мессенджеры, что делает защиту пользователей сложнее, поскольку звонки передаются по зашифрованным каналам; вторая негативная тенденция — массовое использование дипфейков, например, поддельных голосовых звонков.

Спикеры поспорили о способе решения проблемы.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что сотрудникам банков и государственных структур запрещено звонить через мессенджеры.

Однако Евгений Касперский не согласился с тем, что такой запрет поможет уберечь пользователей. Он отметил, что мошенники продолжат звонить, и не все пользователи могут знать о запрете таких звонков для представителей госструктур и банков.

Касперский предложил технически фильтровать такие звонки по аналогии со спам-фильтрами в электронной почте.

"По аналогии с антиспам-алгоритмами, если мы будем слушать трафик в телефонах и пользователям выводить информацию: "возможно, с вами говорит мошенник", то никто не будет возражать", — отметил эксперт.

Он припомнил Сноудена и его разоблачения, отметив, что пользователям "будет по барабану", что их слушают, если это поможет защитить близких от мошенников.

"Только не говорите: "мы будем слушать", — отреагировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что внедрение прослушивания должно начинаться с согласия пользователей.