По делу о теракте на Крымском мосту проходят более 90 потерпевших

Более 90 потерпевших проходят по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщили РИА Новости в Южном окружном военном суде.

"В данном уголовном деле проходит 92 потерпевших", - уточнил представитель суда.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчаняна. Все фигуранты находятся под арестом. Вину они не признают.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Следствие считает, что обвиняемые вошли в состав организованной группы, которую организовал председатель Совета безопасности Украины Василий Малюк для совершения теракта на мосту через Керченский пролив. Глава СБУ организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, которые было замаскировано под груз строительной пленки. Его доставили на место на грузовом автомобиле. Генпрокуратура отмечает, что водитель автомобиля об этих планах не знал.

Следствие в отношении Малюка продолжается. Он заочно арестован и объявлен в розыск.