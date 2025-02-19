Набиуллина: Только треть пострадавших от мошенников обращаются за помощью в полицию или в банк

Только треть пострадавших от мошенников обращаются за помощью в полицию или в банк. Такое заявление сегодня на пленарной сессии "Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий" сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что на сегодняшний момент перед банками стоит задача упростить подачу заявления о факте мошенничества. В ближайшее время банки должны внедрить в свои приложения спецкнопку, по которой можно легко и быстро подать заявление на мошенника или ответить на вопросы банка, было ли взаимодействие с мошенником. Требования коснутся в первую очередь крупных системозначимых банков.

Также Набиуллина отметила увеличение скорости взаимодействия с правоохранительными органами. За сутки в банк поступает около 20 тыс. запросов. Если запрос касается дропперов, которые есть в базе, скорость ответа на обращение составляет одну минуту, в других случаях – сутки. Набиуллина поинтересовалась у замглавы МВД РФ Андрея Храпова, как ещё можно усилить взаимодействие. В свою очередь, Андрей Храпов сообщил, что взаимодействие с ЦБ действительно стало быстрым, однако требуется прямой выход на банки. Сегодня ведется сотрудничество с восемью кредитными организациями.

"Этого недостаточно", - подчеркнул Храпов.

Он также отметил, что необходимо внести изменения в уголовный кодекс и дать право следователям-дознавателям в внесудебном порядке блокировать подозрительные операции на срок до 10 суток.