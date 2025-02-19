Большинство ключевых систем обороны в Европе – американские

Большинство ключевых систем обороны в Европе – американские. Так сказал глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Financial Times, пишет РИА Новости.

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Он также отметил, что европейские аналоги американской авиации "ужасны".

"Когда мы говорим о F-35 ... когда мы говорим о ракетных системах класса "земля-воздух", они практически все американские", - заявил Франкен.

По словам министра, лучшим вариантом тяжелого транспортного вертолета является американский Chinook. Он добавил, что аналогичный вертолет, разработанный общеевропейским консорциумом, NH90, "ужасный".

Также издание отмечает, что европейские чиновники осознают, что США больше не хотят быть главным гарантом безопасности ни для Украины, ни для континента в целом.

В материале говорится о том, Европа испытывает острую нехватку боеприпасов дальнего действия и массовых военных логистических платформ, пишут Известия.

Отмечается, что Запад не может провести без США ни одной сложной военной операции или выполнить даже простые задачи.

Европейские лидеры на саммите в Париже 17 февраля пришли к выводу, что поддержка США необходима для любого развертывания европейских миротворческих сил на Украине. В Европе опасаются, что Трамп выведет 20 тыс. американских военнослужащих, которые Джо Байден направил в Польшу, Румынию и страны Балтии в 2022 году.